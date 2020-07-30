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Зов за помощ: Да помогнем на Стефчо от Сливен

30 юли 2020 11:13, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 52
Стефчо

Това е Стефчо на 31г. от гр.Сливен. Страда от бъбречна недостатъчност. 150 000лв. го делят от пълноценния живот, които са непосилни за неговото семейство.

ПОМОГНЕТЕ НА СТЕФЧО ДА ЖИВЕЕ!

Дарителска сметка - банка ДСК:

BG73STSA93000027103583

BIC: STSABGSF

Титуляр на сметка: Стефан Йорданов Стоянов

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