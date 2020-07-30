Оранжев код за опасно високи температури е обявен за 7 области утре, изпращаме месеца с температури до 40 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 63

Оранжев код за опасно високи температури е обявен за областите Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Хасково, показва справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология, а за днес е в сила предупреждение в жълто за "потенциално опасно време" заради високи температури за цялата страна.

Според прогнозата за днес максималните температури в повече райони ще са между 34° и 39°, а утре между 35° и 40°. На 31 юли се очаква да се появи слаб северозападен вятър, а привечер облачността да се увеличи и до полунощ на "изолирани места" в Северна и Западна България да превали и прегърми.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо през петъчния ден. Максималната температура ще е около 37-38 градуса по Целзий.