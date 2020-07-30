Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Оранжев код за опасно високи температури е обявен за 7 области утре, изпращаме месеца с температури до 40 градуса

30 юли 2020 14:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 63
Времето за 31 юли

Оранжев код за опасно високи температури е обявен за областите Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Хасково, показва справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология, а за днес е в сила предупреждение в жълто за "потенциално опасно време" заради високи температури за цялата страна.

Според прогнозата за днес максималните температури в повече райони ще са между 34° и 39°, а утре между 35° и 40°. На 31 юли се очаква да се появи слаб северозападен вятър, а привечер облачността да се увеличи и до полунощ на "изолирани места" в Северна и Западна България да превали и прегърми.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо през петъчния ден. Максималната температура ще е около 37-38 градуса по Целзий.

Снимка: НИМХ

« предишнаследваща »


 