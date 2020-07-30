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Рецепта на "Михалково": Палачинки с газирана вода

30 юли 2020 16:22, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 11
Палачинки с газирана вода

яйца – 2 бр.

газирана вода „Михалково” – 250 мл.

захар – 1 пакетче за кафе

сода за хляб – 1 к.л.

брашно

Разбиваме яйцата. Прибавяме газираната вода. След това слагаме брашното с прибавените в него захар и сода. На гъстота трябва да е като боза.

 

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