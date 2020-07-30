Рецепта на "Михалково": Палачинки с газирана вода

Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 11

яйца – 2 бр.

газирана вода „Михалково” – 250 мл.

захар – 1 пакетче за кафе

сода за хляб – 1 к.л.

брашно

Разбиваме яйцата. Прибавяме газираната вода. След това слагаме брашното с прибавените в него захар и сода. На гъстота трябва да е като боза.