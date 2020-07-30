Почина карикатуристът Иван Кутузов-Кути

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 23

Почина карикатуристът Иван Кутузов-Кути, съобщиха негови близки.

Негови карикатури са публикувани в редица периодични издания, сред които вестниците "Труд", "Капитал" и "Дневник".

Роден е на 15 януари 1956 в санданското село Петрово. Завършил е Националната художествена гимназия, а през 1986 година завършва Художествената академия.

Работи две години като миньор в рудник „Бобов дол“ и 14 години като учител.

Носител е на множество национални и международни отличия за творбите си.