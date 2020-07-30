Българските висшисти предпочитат Германия, а не Обединеното кралство за университетското си образование

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 41

С хонорар от 500 евро и лекции на английски език Германия привлече много български висшисти, желаещи да учат в университети в чужбина, информира вестник "Телеграф". Тази година във Великобритания има по-малко желаещи да учат. Годишната такса на острова за една година обучение ще бъде най-малко 11 000 британски лири, според консултантски компании за обучение в чужбина.

Все повече висши учебни заведения в Австрия също предлагат курсове по английски език и привличат български кандидати.