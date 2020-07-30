Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българските висшисти предпочитат Германия, а не Обединеното кралство за университетското си образование

30 юли 2020 16:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 41
........................................................

С хонорар от 500 евро и лекции на английски език Германия привлече много български висшисти, желаещи да учат в университети в чужбина, информира вестник "Телеграф". Тази година във Великобритания има по-малко желаещи да учат. Годишната такса на острова за една година обучение ще бъде най-малко 11 000 британски лири, според консултантски компании за обучение в чужбина.

Все повече висши учебни заведения в Австрия също предлагат курсове по английски език и привличат български кандидати.

Източник: БНР
Снимка: ЕПА/БГНЕС

« предишнаследваща »


 