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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Част от центъра на Сливен отново без вода утре заради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл"

30 юли 2020 20:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Чешма

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 31.07.2020г.(петък) от 08:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър", ул. "Охрид" и ул. "Мишо Тодоров".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: Интернет

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