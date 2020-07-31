265 са заразените с коронавирус в България през последното денонощие, 3 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 35

265 нови случая на коронавирус има у нас. Това показва справка в Единния информационен портал.

Направени са 6 639 PCR теста за последното денонощие.

Така общият брой на потвърдените случаи става 11 420, от които 4 873 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 28; Бургас – 7; Варна – 46; Велико Търново – 2; Враца – 2; Габрово – 3; Добрич – 48; Кърджали – 1; Кюстендил – 7; Монтана – 3; Пазарджик – 6; Перник – 5; Плевен – 4; Пловдив – 13; Разград – 2; Русе – 12; Сливен – 3; Смолян – 2; София област – 5; София (град) – 51; Стара Загора – 7; Хасково – 4; Ямбол – 4.

202 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 6 173.

Хоспитализираните лица са 751, от които 34 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 374. 6 от случаите са от последните 24 часа.