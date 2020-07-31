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Сливен. Новини от източника. Последни новини
265 случая на COVID-19 у нас, три от тях в Сливен
За последното денонощие у нас са регистрирани нови 265 заразени с коронавируса при направени 6 639 пи си ар теста, показват данните от Единния информационен портал.
Битката с болестта са загубили още 6 души, за последните 24 часа са се излекували 202 души. В интензивни отделения се намират 34 болни.
Най-много нови случаи на заразата са регистрирани в София – 51 души.
Към днешна дата общият брой на заразените у нас е 11 420 души, възстановилите се от болестта са 61 731 а починалите са 374.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 28; Бургас - 7; Варна - 46; Велико Търново - 2; Враца - 2; Габрово - 3; Добрич - 48; Кърджали - 1; Кюстендил - 7; Монтана - 3; Пазарджик - 6; Перник - 5; Плевен - 4; Пловдив - 13; Разград - 2; Русе - 12; Сливен - 3; Смолян - 2; София област - 5; София (град) - 51; Стара Загора - 7; Хасково - 4; Ямбол - 4.