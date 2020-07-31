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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 31.07.2020

31 юли 2020 09:32, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 26 минути, брой четения: 24

No. Дата Длъжност Образование

567 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно

568 1.7.2020 салонен управител средно

569 1.7.2020 салонен управител средно

570 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно

571 1.7.2020 заварчик средно

572 1.7.2020 техник-механик съобщителна и свързочна техника средно

573 1.7.2020 заварчик средно

575 1.7.2020 манипулант промишлеността основно

581 2.7.2020 общ работник средно

582 2.7.2020 продавач-консултант средно

587 3.7.2020 готвач средно

588 3.7.2020 помощник - готвач средно

2244 6.7.2020 машинен оператор дървообработване средно

2245 6.7.2020 водач, мотокар средно+ документ за правоспособност

2247 6.7.2020 техник-механик средно,теническо

2248 6.7.2020 общ работник средно

2250 7.7.2020 монтажник метални конструкции средно

2253 7.7.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно

2255 7.7.2020 техник механик мотокори средно

2264 8.7.2020 шлайфист средно

2265 8.7.2020 шпфьор товарен автомобил средно

2266 8.7.2020 обслужващ магазин средно

2276 9.7.2020 хигиенист производствени помещения средно,основно

2277 9.7.2020 общ работник-цех прахово боядисванве основно

2278 9.7.2020 оператор машини средно,техническо

2279 9.7.2020 уредник више

2300 13.7.2020 монтажник кабели основно

2322 15.7.2020 моделиер мебели висше

2323 15.7.2020 машинен оператор мебели средно,техническо

2339 20.7.2020 общ работник склад средно

2349 22.7.2020 общ работник основно

2355 24.7.2020 лекар висше

2359 27.7.2020 учител ЦДО висше

2360 27.7.2020 учител БЕЛ в ПЕ висше

2361 27.7.2020 учител ФВС висше

2362 27.7.2020 учител БЕЛ висше

2372 28.7.2020 готвач средно

2373 28.7.2020 касиер/ка средно

2381 29.7.2020 учител детска градина висше

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА

No. Дата Длъжност Образование

255 11.3.2020 работник, сортировач основно

275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно

276 1.4.2020 системен оператор средно

277 1.4.2020 машинен оператор средно

278 1.4.2020 монтажник кабели средно

280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно

281 1.4.2020 компютърен оператор средно

282 1.4.2020 инженер конструктор висше

283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно

285 6.4.2020 машинен оператор средно

 

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