6-годишно момиченце от Сливен е блъснато от триколка в Бургас

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

На 29.07.т.г. около 20.37 ч. на бургаската улица „Вълко Пушков” до № 7, триколесно пътно превозно средство с електрическо захранване / с неустановени марка и модел, без регистрационни и идентификационни номера/, управляван от 43-годишен бургазлия, при движение с несъобразена скорост към място с играещи деца, блъска внезапно навлязлото на платното за движение 6- годишно момиченце от Сливен, което с контузия на корема и двете подбедрици, е настанено за наблюдение в УМБАЛ – Бургас, без опасност за живота.