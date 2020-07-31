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Сливен. Новини от източника. Последни новини

6-годишно момиченце от Сливен е блъснато от триколка в Бургас

31 юли 2020 11:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 29
6-годишно момиченце от Сливен е блъснато от триколка в Бургас

На 29.07.т.г. около 20.37 ч. на бургаската улица „Вълко Пушков” до № 7, триколесно пътно превозно средство с електрическо захранване / с неустановени марка и модел, без регистрационни и идентификационни номера/, управляван от 43-годишен бургазлия, при движение с несъобразена скорост към място с играещи деца, блъска внезапно навлязлото на платното за движение 6- годишно момиченце от Сливен, което с контузия на корема и двете подбедрици, е настанено за наблюдение в УМБАЛ – Бургас, без опасност за живота.

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