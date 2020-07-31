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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител поздравява мюсюлманската общност с Курбан байрам

31 юли 2020 14:00, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 33 минути, брой четения: 17
Чавдар Божурски, областен управител на област Сливен

Областният управител Чавдар Божурски поздравява мюсюлманската общност в Сливенска област с големия празник Курбан байрам. „Този празник е символ на духовните идеали за милосърдие и разбирателство. Нека близките Ви бъдат здрави и щастливи, чисти помисли и съпричастие да съпътстват дните Ви. Живеем заедно, в общо семейство с голямо разнообразие на традициите. Вярвам, че споделените духовни ценности за човешка съпричастност и толерантност винаги ще ни дават сила и ще ни обединяват. Честит празник!“, заявява още областният управител.

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