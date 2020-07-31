Областният управител Чавдар Божурски с поздравление към мюсюлманите с Курбан байрам

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Областният управител Чавдар Божурски поздравява мюсюлманската общност в Сливенска област с големия празник Курбан байрам. „Този празник е символ на духовните идеали за милосърдие и разбирателство. Нека близките Ви бъдат здрави и щастливи, чисти помисли и съпричастие да съпътстват дните Ви. Живеем заедно, в общо семейство с голямо разнообразие на традициите. Вярвам, че споделените духовни ценности за човешка съпричастност и толерантност винаги ще ни дават сила и ще ни обединяват. Честит празник!“, заявява още областният управител.