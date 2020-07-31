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И в Ямбол функционираха два пункта за раздаване на безплатна вода

31 юли 2020 16:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 21
Пункт за раздаване на вода в Ямбол

Община Ямбол, съвместно с БЧК, разкри днес два пункта за раздаване на вода поради опасно горещите температури. Те бяха позиционирани до Безистен и до бившия магазин Югоагент с работно време от 12:00 до 16:00 часа.

Специалисти съветват да се приемат повече течности, да се избягва слънцето, а по възможност да не се излиза навън след 13:00 часа.

Снимки: Община Ямбол

Снимки

Пункт за раздаване на вода в Ямбол
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