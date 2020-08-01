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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Три нови случая с коронавирус в Сливенско в последния ден на месец юли, 270 с Covid-19 за България

01 август 2020 08:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 58
Covid-19

270 са новодиагностицираните с коронавирус през изминалите 24 часа.

За последното денонощие са направени общо 5582 PCR теста. Това показват данните в Националната информационна система.

Така общият брой на потвърдените случаи става 11 690, от които 4988 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград – 55; Бургас – 9; Варна – 27; Велико Търново – 1; Враца – 7; Габрово – 10; Добрич – 11; Кърджали – 6; Кюстендил – 8; Ловеч – 2; Пазарджик – 5; Перник – 5; Плевен – 2; Пловдив – 24; Русе – 34; Силистра – 5; Сливен – 3; Смолян – 8; София област – 8; София (град) – 29; Стара Загора – 4; Търговище – 1; Хасково – 2; Шумен – 1; Ямбол – 3.

146 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 6319.

Хоспитализираните лица са 778, от които 42 се намират в интензивното отделение.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 383. 9 от случаите са от последните 24 часа.

Снимка: pixabay.com

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