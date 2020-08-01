Бум на заразени с коронавирус в „Охранителна полиция“

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

Бум на заразени с коронавирус в „Охранителна полиция“, съобщава NOVA.

Основният проблем е, че полицаите се движат на групички и се возят заедно в джипове.

Очаква се в следващите часове да стане ясно как ще бъдат карантинирани болните униформени както и техните контактни лица