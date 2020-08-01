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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бум на заразени с коронавирус в „Охранителна полиция“

01 август 2020 13:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73
Охранителна полиция

Бум на заразени с коронавирус в „Охранителна полиция“, съобщава NOVA.

Основният проблем е, че полицаите се движат на групички и се возят заедно в джипове.

Очаква се в следващите часове да стане ясно как ще бъдат карантинирани болните униформени както и техните контактни лица

Източник: NOVA

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