От полицията в Стара Загора категорични: Няма да допуснем затваряне на „Тракия“

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Полицията в Стара Загора няма да допусне протестиращите да блокират магистрала "Тракия", категорично заявиха от Областната дирекция на полицията в града.

Комисар Илиян Илиев от „Охранителна полиция" съобщи, че тъй като магистралата е скоростен път, протестът на нея би бил опасен за онези, които искат да изразят недоволството си.

„За тяхна безопасност го правим. Както знаете магистралата е високоскоростен път. Относно протеста не сме ограничавали техните прави и свободи“, добави той.

От думите на комисар Илиев стана ясно, че във вчерашното шествие в града са взели участие 60-70 автомобила.