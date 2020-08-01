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От полицията в Стара Загора категорични: Няма да допуснем затваряне на „Тракия“
Полицията в Стара Загора няма да допусне протестиращите да блокират магистрала "Тракия", категорично заявиха от Областната дирекция на полицията в града.
Комисар Илиян Илиев от „Охранителна полиция" съобщи, че тъй като магистралата е скоростен път, протестът на нея би бил опасен за онези, които искат да изразят недоволството си.
„За тяхна безопасност го правим. Както знаете магистралата е високоскоростен път. Относно протеста не сме ограничавали техните прави и свободи“, добави той.
От думите на комисар Илиев стана ясно, че във вчерашното шествие в града са взели участие 60-70 автомобила.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/stara-zagora/ot-policiiata-v-stara-zagora-kategorichni-niama-da-dopusnem-zatvariane-na-trakiia-2235363