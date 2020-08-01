Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 03.08-09.08.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 3 до 9 август 2020 г.?

Свински врат без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,85 лв. за кг.

Парти кюфтета – 2,99 лв. за 400 грама

Варено-пушен шпек „Класик“ или „Бургас“ – 14,89 лв. за кг.

Кренвирши „Кен“ – 6,29 лв. за кг.

Златно добруджанско олио – 1,84 лв. за 1 литър

Сирене от краве мляко от нашата витрина – 8,65 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко – 13,99 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко „Саяна“ – 4,49 лв. за 400 грама

Бира „Astika“ – 0,69 лв. за кен

Диня клас 1 – 0,35 лв. за кг.

Нарязан бял хляб – 0,75 лв. за 650 грама

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/