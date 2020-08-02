146 случая на Covid-19 за последното денонощие в България, от тях в Сливенско са двама

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 46

146 са новозаразените с коронавирус през изминалите 24 часа при направени общо 3 955 PCR теста, показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 11 836, от които 5 055 активни.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 11; Бургас - 1; Варна - 29; Велико Търново - 2; Габрово - 1; Добрич - 12; Кюстендил - 4; Монтана - 4; Пазарджик - 7; Перник - 4; Плевен - 5; Пловдив - 15; Русе - 1; Силистра - 4; Сливен - 2; Смолян - 6; София област - 4; София (град) - 29; Стара Загора - 3; Хасково - 1; Шумен - 1. 77 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 6 396.

Хоспитализираните лица са 793, от които 43 се намират в интензивното отделение.

Двама души са загубили битката с коронаврируса през последните 24 часа. Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 385.