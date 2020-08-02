Ренета Инджова претърпя инцидент

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

Бившият премиер в служебно правителство Ренета Инджова е претърпяла инцидент, съобщава БНР.

Тя е потърсила лекарска помощ в „Пирогов“ след падане в блока, в който живее в столичния квартал „Хаджи Димитър“.

Състоянието на Инджова е добро и без опасност за живота.

Полицията е започнала проверка по случая.