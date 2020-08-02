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Ренета Инджова претърпя инцидент

02 август 2020 08:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57
Ренета Инджова

Бившият премиер в служебно правителство Ренета Инджова е претърпяла инцидент, съобщава БНР.

Тя е потърсила лекарска помощ в „Пирогов“ след падане в блока, в който живее в столичния квартал „Хаджи Димитър“.

Състоянието на Инджова е добро и без опасност за живота.

Полицията е започнала проверка по случая.

Източник: БНР
Снимка: Sofia Photo Agency, архив

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