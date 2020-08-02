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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на част от р-н Нова Загора-села

02 август 2020 08:34, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод на 01.08.2020г.(събота) от 09:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места-с.Любенова махала, с.Любенец, с.Млекарево, с.Богданово, с.Радецки, с.Бял кладенец,Стоил войвода и с.Езеро до отстраняване на аварията.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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