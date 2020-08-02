19-годишен младеж почина във Великотърновската болница от COVID-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 38

19-годишо момче почина вчера след заразяване с коронавирус. Той беше хоспитализиран в критично състояние във великотърновската болница. Лекарите не успяха да го спасят.

Твърди се, че младежът се заразил по време на абитуриентските тържества в старата столица. Момчето е и най-младият случай на човек, умрял от болестта у нас.