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Сливен. Новини от източника. Последни новини

19-годишен младеж почина във Великотърновската болница от COVID-19

02 август 2020 08:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 38
Коронавирус

19-годишо момче почина вчера след заразяване с коронавирус. Той беше хоспитализиран в критично състояние във великотърновската болница. Лекарите не успяха да го спасят.

Твърди се, че младежът се заразил по време на абитуриентските тържества в старата столица. Момчето е и най-младият случай на човек, умрял от болестта у нас.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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