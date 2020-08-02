И кръстовището на Софийския университет осъмна блокирано от палатки

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 30

Кръстовището пред СУ "Климент Охридски" осъмна блокирано от палатки. Така то се превръща в третата ключова артерия затворена от протестиращи.

Там е и бусът на майките от "Системата ни убива". Снощи бусът с майките поиска да се присъедини към хората на "Орлов мост", но бе спрян заради сигурността на протестиращите.

Кръстовищата на Орлов мост и бул. "Цар освободител" също остават блокирани от палатковия лагер на протестиращите.