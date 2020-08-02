Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
146 случая на Covid-19 за последното денонощие, 2 в Сливен
146 са новозаразените с коронавирус през изминалите 24 часа при направени общо 3 955 PCR теста, показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 11 836, от които 5 055 активни.
Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е, както следва: Благоевград - 11; Бургас - 1; Варна - 29; Велико Търново - 2; Габрово - 1; Добрич - 12; Кюстендил - 4; Монтана - 4; Пазарджик - 7; Перник - 4; Плевен - 5; Пловдив - 15; Русе - 1; Силистра - 4; Сливен - 2; Смолян - 6; София област - 4; София (град) - 29; Стара Загора - 3; Хасково - 1; Шумен - 1. 77 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 6 396.
Хоспитализираните лица са 793, от които 43 се намират в интензивното отделение.
Двама души са загубили битката с коронаврируса през последните 24 часа. Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 385.