17-годишен младеж от Сливенско се удави в залива Вромос

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 560 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 560

Морето взе поредната си жертва за тази година. 17-годишен младеж се удави край Черноморец. Инцидентът е станал след 13:00 ч. днес. В РУ-Созопол е получено съобщение за това, че в морето край залива Вромос е изчезнал младежът. Екипи от спасители започват издирвателни дейности, като след около 15-ина минути тялото му е намерено и извадено от водата.

Установено е, че момчето е от Старо село, обл. Сливен. То е било на плаж с приятелката си.

Трупът е изпратен за аутопсия в съдебна медицина към УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.