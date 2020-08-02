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Регионален конкурс за детска рисунка обявиха общините Ямбол и Сливен

02 август 2020 20:17, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39
Регионален конкурс за детска рисунка обявиха общините Ямбол и Сливен

Регионален конкурс за детска рисунка под наслов "Обичам моя роден град" обявиха общините Ямбол и Сливен, съобщиха организаторите от Ямбол.

В конкурса могат да участват ученици от първи до дванадесети клас от училища и школи по изобразително изкуство от двете области с избран от тях жанр и техника на изпълнението. Участниците са разделени в четири възрастови групи. Техните произведения трябва да представят любимо място в родния им град.

Целта на съвместната проява е да насърчава младите художници да открият таланта си и да развият творческото си въображение.

Крайният срок за изпращане на рисунките е 20 август. Всички получени творби ще бъдат изложени в културно-информационния център "Безистена", където в началото на септември кметовете на Ямбол и Сливен Валентин Ревански и Стефан Радев ще връчат наградите на победителите.

БТА

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