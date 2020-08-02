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Протестиращи блокираха Е-79 при Кресна

02 август 2020 21:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 29
Протест

Протестиращи блокираха Е-79 при Кресна.

Те пресичат пешеходна пътека на пътя непрестанно и скандират "Оставка".

Източник: nova.bg
Снимка: Фейсбук

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