Протестиращи блокираха Е-79 при Кресна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 29

Протестиращи блокираха Е-79 при Кресна.

Те пресичат пешеходна пътека на пътя непрестанно и скандират "Оставка".