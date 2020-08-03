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Цитат на деня: Тина Търнър

03 август 2020 07:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 31
Тина Търнър

За мен възрастта няма значение. 50 са днешните 30, а 70 - днешните 50. Няма правила, които гласят, че трябва да се обличаш по определен начин или да се държиш по точно определено. Живеем в интересни женски времена - aко изглеждаш добре и още можеш да правиш шоу. Ами иди и го направи!

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