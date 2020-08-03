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3 в Сливенско с Covid-19, 119 за България

03 август 2020 09:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Covid-19

Новите потвърдени случаи на заразени с коронавируса у нас за денонощие са 119. Те са установени след 1 491 направени теста. Това сочат данните в Единния информационен портал.

Спадът в новите случаи е в резултат на по-малко направените тестове, което е обичайно за почивните дни.

Съобщава се за още три жертви на вируса, а общо починалите вследствие на коронавируса у нас са 388 души. 46 болни все още се лекуват в интензивни отделения, а 24 са излекувани за последното денонощие.

Броят на заразените от началото на пандемията у нас е 11 955 души. Излекуваните са 6420, а активните случаи към момента са 5147.

Разпределението на новите случаи по области е: Варна - 61, Добрич - 13, София-град и Пловдив по 8, Смолян и Кюстендил по 4, Видин, Русе, Сливен по 3, Враца, Габрово и Плевен по 2, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Пазарджик, Бургас и Благоевград по 1.

Снимка: pixabay.com

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