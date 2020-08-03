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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.08.2020
No. Дата Длъжност Образование
2253 7.7.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно
2255 7.7.2020 техник механик мотокори средно
2264 8.7.2020 шлайфист средно
2265 8.7.2020 шпфьор товарен автомобил средно
2266 8.7.2020 обслужващ магазин средно
2277 9.7.2020 общ работник-цех прахово боядисванве основно
2278 9.7.2020 оператор машини средно,техническо
2279 9.7.2020 уредник више
2322 15.7.2020 моделиер мебели висше
2323 15.7.2020 машинен оператор мебели средно,техническо
2339 20.7.2020 общ работник склад средно
2349 22.7.2020 общ работник основно
2355 24.7.2020 лекар висше
2372 28.7.2020 готвач средно
2373 28.7.2020 касиер/ка средно
2381 29.7.2020 учител детска градина висше
2389 31.7.2020 учител ЦДО висше
2390 31.7.2020 учител начален етап висше
2391 31.7.2020 учител математика висше
2392 31.7.2020 учител география висше
2393 31.7.2020 учител история и цивилизация висше
2394 31.7.2020 учител ИКТ и ИТ висше
2395 31.7.2020 учител Английски език висше Английска филология
2396 31.7.2020 библиотекар.архивист висше
2397 31.7.2020 хигиенист/чистач средно
2398 31.7.2020 учител БЕЛ висше