Фестивалът на фолклорната носия "Жеравна 2020" няма да се проведе

Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 28

Поради създалата се ситуация с COVID-19 тази година, Фестивалът на фолклорната носия "Жеравна 2020" няма да се проведе.

Бъдете здрави, пазете се и не падайте духом - се казва в съобщението.

"Сливен медия"