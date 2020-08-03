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Фестивалът на фолклорната носия "Жеравна 2020" няма да се проведе

03 август 2020 10:12, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 28
Фестивал

Поради създалата се ситуация с COVID-19 тази година, Фестивалът на фолклорната носия "Жеравна 2020" няма да се проведе.

Бъдете здрави, пазете се и не падайте духом - се казва в съобщението.

 

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