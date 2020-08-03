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На 7 август на крепост "Туида" ще гостува "Поручик Бенц"

03 август 2020 10:26, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 9
Театър

Историята на една драматична любов на фона на трагизма на войната.

Поручик Бенц е германски военен лекар, който се влюбва в интелигентната и богата красавица от българския хайлайф Елена Петрашева.

 

С известните на няколко поколения : Ивайло Захариев, Йоана Буковска - Давидова и Любомир Ковачев.

Специален гост ще бъде новата изгряваща поп звезда - Вениамин.

След представлението, всеки ще има възможност да се снима, поговори и вземе автограф от актьорите.

 

Билети на касите на Туида

На 0879610692

Онлайн : https://bit.ly/PoruchikBentz_Sliven

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