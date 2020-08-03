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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха 24-годишен от Сливен, платил таксито си с фалшива банкнота от 50 лв.

03 август 2020 10:46, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 40
Фалшиви пари

24-годишен мъж е задържан от служители на Икономическа полиция в Сливен за плащане с фалшива банкнота. На 31 юли е получен сигнал за извършено плащане с фалшиви парични средства.

След проведени незабавни издирвателни действия от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ е задържан 24-годишният А.Б. от град Сливен. Той е направил плащане с неистинска банкнота от 50 лева за таксиметрова услуга. А.Б. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

 

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