Задържаха 24-годишен от Сливен, платил таксито си с фалшива банкнота от 50 лв.

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

24-годишен мъж е задържан от служители на Икономическа полиция в Сливен за плащане с фалшива банкнота. На 31 юли е получен сигнал за извършено плащане с фалшиви парични средства.

След проведени незабавни издирвателни действия от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ е задържан 24-годишният А.Б. от град Сливен. Той е направил плащане с неистинска банкнота от 50 лева за таксиметрова услуга. А.Б. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.