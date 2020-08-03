Двама са пострадали при катастрофа край село Тича

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 13

На 2 август, в 14,29 часа, от телефон 112, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на път ІІ-48 в посока село Тича. Лек автомобил „Ауди А3“, управляван от 64-годишен водач от село Звездица, е напуснал пътното платно и се е ударил в скат. От произшествието са пострадали водачът и 62-годишна жена- пътник в автомобила.

Двамата са откарани в МБАЛ-Сливен без опасност за живота. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.