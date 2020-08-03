68-годишен мъж е пострадал при пожар в село Трапоклово... Гора и овощни градини горяха в с. Гавраилово

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

На 31 юли, в 16,18 часа, е получен сигнал за възникнал пожар в село Трапоклово. Произшествието е ликвидирано от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Пожарът е тръгнал от запалена сграда и сухи треви, северно от сградата на бившето училище в селото, като е обхванал две съседни стопански постройки. От произшествието е пострадал мъж на 68 години от град Сливен. Той е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.

Три екипа на РСПБЗН-Сливен са спасили общо 120 декара гора и овощни градини при пожар в село Гавраилово. На 30 юли, в 14,36 часа, е получен сигнал за пожар в землището на село Гавраилово. Пожарът е тръгнал от запалено сметище до пътя за село Бяла. Спасени са 50 декара смесена гора, 25 декара черешова градина и 45 декара с бадеми. Унищожени са 200 декара лесонепригодни площи и 1 декар черешови насаждения.