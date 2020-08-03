Нарушено водоподаване в село Николаево поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.08.2020г.(понеделник) до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Николаево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.