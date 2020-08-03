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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Екстремна опасност от пожари в шест области на страната

03 август 2020 11:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
Огън, пожар

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за територии на шест области на страната. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Индексът важи за областите Благоевград, Бургас, Кюстендил, Русе, Хасково и Ямбол.

Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.

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