Екстремна опасност от пожари в шест области на страната

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Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за територии на шест области на страната. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Индексът важи за областите Благоевград, Бургас, Кюстендил, Русе, Хасково и Ямбол.

Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.