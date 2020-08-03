Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СДВР: Продължават нерегламентираните протести

03 август 2020 13:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 40
Красимира Стоядинова от “Охранителна полиция” даде брифинг в сградата на СДВР

Нерегламентираните протести продължават, обявиха от СДВР.

Снощи шествие се е отправило от Орлов мост в посока НДК, като са били блокирани няколко кръстовища. Двама души са били в неадекватно състояние. Единият от тях е бил отведен:

“Пред Министерски съвет от протестиращи е подадена информация за две лица, които са били в неадекватно състояние с неадекватно поведение. Едно от лицата е отведено в Районно управление, а другото лице е предупредено и е отстранено от района на протеста“, каза Стоядинова.

Столичната полиция отново призова за спазване на обществения ред.

Главен инспектор Красимира Стоядинова от Охранителна полиция заяви, че се търси баланс.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 