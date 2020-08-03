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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пожар лумна на баира, недалеч от затвора и гимназията по електротехника в Сливен

03 август 2020 15:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 42
Сливен, пожар

Пожар гори в края на Сливен.

Огънят пламна малко след 13:00 ч. на баира, недалеч от затвора и гимназията по електротехника. Горят храсти и сухи треви.

През последните минути пожарът се раздели на две и на пръв поглед започна да отслабва.

Източник: slivenpress

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