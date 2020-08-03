Пожар лумна на баира, недалеч от затвора и гимназията по електротехника в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 42

Пожар гори в края на Сливен.

Огънят пламна малко след 13:00 ч. на баира, недалеч от затвора и гимназията по електротехника. Горят храсти и сухи треви.

През последните минути пожарът се раздели на две и на пръв поглед започна да отслабва.