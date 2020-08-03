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Тежка катастрофа с джип на АМ „Тракия“ край Пловдив

03 август 2020 19:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 41
Катастрофиралия автомобил

Тежка катастрофа с участието на джип предизвика огромни задръствания на автомагистрала „Тракия“, предаде БГНЕС.

От изхода на Пловдив до село Цалапица в посока София се е образувала километрична опашка в две колони.

Пътна полиция и КАТ отстраняват катастрофиралия джип, чието предница е буквално смачкана, и регулират движението. По неофициална информация няма тежко пострадали при инцидента.

Източник: БГНЕС

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