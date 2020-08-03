Тежка катастрофа с джип на АМ „Тракия“ край Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 41

Тежка катастрофа с участието на джип предизвика огромни задръствания на автомагистрала „Тракия“, предаде БГНЕС.

От изхода на Пловдив до село Цалапица в посока София се е образувала километрична опашка в две колони.

Пътна полиция и КАТ отстраняват катастрофиралия джип, чието предница е буквално смачкана, и регулират движението. По неофициална информация няма тежко пострадали при инцидента.