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204 новозаразени за последното денонощие, 4 в Сливен

04 август 2020 07:34, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 40
Коронавирус

204 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие при направени 4137 PCR теста, показват официалните данни, публикувани в Единния информационен портал.

Общо 823 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 43 са в интензивни отделения.

264 са се излекували за последните 24 часа. 16 са загубили битката с болестта.

Най-много са новозаразените в София-град - 51, следвани от Варна - с 42 и Добрич - с 19.

Ето разпределението на новите случаи и в останалите области:

Благоевград - 10, Бургас - 1, Велико Търново - 3, Видин - 1, Враца - 6, Кърджали - 4, Ловеч - 2, Монтана - 1, Пазарджик - 8, Плевен - 2, Пловдив - 13, Разград - 3, Русе - 3, Силистра - 2, Сливен - 4, Смолян - 2, София-област - 14, Търговище - 1, Ямбол - 4.

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