Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването на част от квартал "Българка"

04 август 2020 07:38, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 20
ВиК

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 04.08.2020г./вторник/ при възникване на авария и до нейното отстраняване е прекъснато водоподаването на част от кв."Българка" в района от блок 1 до блок 18.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 