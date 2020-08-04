Цитат на деня: Гьобелс

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Премахни на един народ историята и след едно поколение той се превръща в тълпа, а след още едно поколение тях можеш да ги управляваш като стадо.