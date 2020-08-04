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Остават блокадите на три кръстовища в София

04 август 2020 08:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51
Протест София

За 26-а поредна вечер вчера в София се проведе протест. Традиционно, хората започнаха да се събират около 19:00 часа на площад „Независимост”. Два часа по-късно тръгна и шествие. То мина по улица „Раковска”, през сградата на Европейската комисия и стигна до палатковите лагери при Софийския университет и „Орлов мост”.

Днес блокадите на три кръстовища в столицата остават.

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