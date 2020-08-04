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Сливен. Новини от източника. Последни новини

76-годишна жена е с опасност за живота след катастрофа край село Тополчане

04 август 2020 10:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 19
Линейка

На 3 август, в 20,00 часа, в РУ-Сливен, е получено съобщение за настъпило пътно произшествие на главен път І-6, на разклона за село Тополчане. Лек автомобил „Фиат Уно“, управляван от жена на 76 години от село Тополчане, е бил ударен от лек автомобил „Фолксваген Каравел“, управляван от водач на 37 години. Жената се е движила в посока с.Тополчане-гр.Сливен.

При произшествието е получила множество наранявания. Транспортирана е до МБАЛ-Сливен и настанена за лечение с опасност за живота. Лекият автомобил „Фолксваген“ се е движил по път І-6 в посока град Бургас. Водачът не е пострадал. Пробата за употреба на алкохол е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство.

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