Напрежение в ромския квартал в Стара Загора: събарят 97 незаконни постройки

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 21

В Стара Загора започве принудително събаряне на 97 незаконни постройки в ромския квартал „Лозенец“ до стрелбището. От 2015 г. до момента са премахнати общо 205 къщи. Във вторник ще бъдат съборени още 10.

В района има засилено полицейско присъствие.

Още рано сутринта ромите излязоха на улицата, за да изразят недоволството си от събарянето. По-голямата част от тях няма къде да отидат.

„Не правим нищо целенасочено. Има още много незаконни къщи, които ще бъдат премахнати. Мястото ще се превърне в борова гора“, заяви за „Здравей, България“ кметът на града Живко Тодоров.