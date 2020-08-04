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Напрежение в ромския квартал в Стара Загора: събарят 97 незаконни постройки

04 август 2020 11:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 21
Напрежение в ромския квартал в Стара Загора: събарят 97 незаконни постройки

В Стара Загора започве принудително събаряне на 97 незаконни постройки в ромския квартал „Лозенец“ до стрелбището. От 2015 г. до момента са премахнати общо 205 къщи. Във вторник ще бъдат съборени още 10.

В района има засилено полицейско присъствие.

Още рано сутринта ромите излязоха на улицата, за да изразят недоволството си от събарянето. По-голямата част от тях няма къде да отидат.

„Не правим нищо целенасочено. Има още много незаконни къщи, които ще бъдат премахнати. Мястото ще се превърне в борова гора“, заяви за „Здравей, България“ кметът на града Живко Тодоров.

Бг войс

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