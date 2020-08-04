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Нова акция в парк „Росенец“

04 август 2020 11:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 26
Парк "Росенец"

Поредна акция в парк „Росенец“. Лидерът на „Да, България!“ Христо Иванов и симпатизанти на партията са тръгнали към т.нар. летни сараи на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, за да осигурят достъп до плажа, който в момента е ограничен заради ограда.

Точно преди един месец се състоя масово протестно ходене на плаж в парк „Росенец“.

Източник: БНР
Снимка: Радио Бургас/Митко Иванов

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