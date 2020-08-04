Автомобил се самозапали в движение в Хасковско, изгоряха 180 декара пшеница

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

Лек автомобил се е самозапалил в движение в Хасковско. Инцидентът е станал вчера около 17:38 часа в землището на село Дряново, община Симеоновград.

73-годишен мъж е управлявал запалилата се „Опел Астра“ в местността „Габрака“. Огънят се е пренесъл от автомобила върху пшенично стърнище и са изгорели 180 декара с около 430 бали слама, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Хасково.

По случая е образувано досъдебно производство.