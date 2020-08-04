Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Автомобил се самозапали в движение в Хасковско, изгоряха 180 декара пшеница

04 август 2020 12:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Снимката е илюстративна

Лек автомобил се е самозапалил в движение в Хасковско. Инцидентът е станал вчера около 17:38 часа в землището на село Дряново, община Симеоновград.

73-годишен мъж е управлявал запалилата се „Опел Астра“ в местността „Габрака“. Огънят се е пренесъл от автомобила върху пшенично стърнище и са изгорели 180 декара с около 430 бали слама, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Хасково.

По случая е образувано досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 