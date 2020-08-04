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На 16 август в двора на ПМГ "Добри Чинтулов" ще бъде представена постановката "Изкушение" по Елин Пелин

04 август 2020 12:16, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 31 минути, брой четения: 26
Театър

"Изкушение" е едно смело приключение в света на Елин Пелин и неговите разкази и герои. Пътуване в живота на българина, което ни разсмива, натъжава, замисля и ни кара да мечтаем. Героите му можем да припознаем и днес, но те вече носят други дрехи и говорят с други думи, без да подозират колко са близки до предшествениците. Нека ги запазим, макар и като снимки от стар албум. Дали именно в това минало няма да открием и пътя към нашето бъдеще? Отговорът е само в нашите сърца.

 

Постановка - Добромир Цветков

Сценография - Димитър Шопов

 

Участват актьорите:

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ

ДИМИТЪР МАРКОВ

НИКОЛИНА ЯНЧЕВА

АВГУСТИН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИХАИЛ ИЛИЙКОВ

 

Спекталълът е селекциониран за участие в Международния фестивал "ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ - НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА" - ШУМЕН 2014.

Инфотурист Сливен

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