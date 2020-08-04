10-годишно подкара колата на баща си и блъсна 66-годишна жена

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

10-годишно дете открадна ключовете от колата на баща си, подкара я и блъсна възрастна жена. Инцидентът е станал около 11:30 часа в понеделник в лознишкото село Каменар, съобщиха от разградската полиция.

66-годишната жена е със средна телесна повреда.

Тя е настанена за лечение в интензивното отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Разград без опасност за живота.