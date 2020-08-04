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Сливен. Новини от източника. Последни новини

10-годишно подкара колата на баща си и блъсна 66-годишна жена

04 август 2020 13:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73
Автомобил

10-годишно дете открадна ключовете от колата на баща си, подкара я и блъсна възрастна жена. Инцидентът е станал около 11:30 часа в понеделник в лознишкото село Каменар, съобщиха от разградската полиция.

66-годишната жена е със средна телесна повреда.

Тя е настанена за лечение в интензивното отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Разград без опасност за живота.

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