Туристическият бизнес иска рестартиране и без PCR тестове

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 32

Туроператори, туристически агенти и екскурзоводи от Асоциация „Бъдеще за туризъм“ се събраха пред сградата на парламента в София. Те призовават за ясен ангажимент на правителството за финансова помощ, осигуряване на ликвидност на компаниите и рестартиране на сектора, както и туризъм без задължително изискване за PCR тестове.

Носейки плакати "SOS туризъм! Искаме да работим", туроператорите посочиха, че чакат обещаната програма за спасяване на сектора.

Вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че ще бъдат отпуснати около 5 милиона евро за подпомагане на туризма. Според представители на индустрията обаче тази помощ не е достатъчна.